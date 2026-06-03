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O SNS: a normalização do colapso

03 de junho de 2026 às 10 h15
Graciano Paulo
Autor
Graciano Paulo

Portugal tem um sistema de saúde universal. Universal no nome, mas seletivo na prática, como uma festa em que todos são convidados, mas a porta só abre para alguns.
Mais de quinze por cento dos portugueses vivem sem médico de família. São idosos que adiam consultas, doentes crónicos que vivem na incerteza e famílias que aprendem a navegar num sistema que parece ter deixado de saber quem serve.

Ano após ano, anunciam-se “reforços históricos”, repetem-se promessas solenes e multiplicam-se conferências de imprensa, enquanto as listas de espera crescem silenciosamente, com a tranquilidade de quem sabe que, em Portugal, o fracasso raramente tem consequências políticas.
Os profissionais de saúde do SNS tornaram-se no último reduto de um sistema que o Estado deixou degradar. Trabalham exaustos, acumulam turnos sucessivos e compensam, com desgaste humano, aquilo que falta em organização, investimento e responsabilidade política.
Muitos não querem o SNS. Preferem o privado, o estrangeiro, ou qualquer outro lugar onde ainda sejam tratados como profissionais e não como combustível humano de um sistema triturador de pessoas.

O milagre não é o SNS continuar de pé; o milagre é ainda haver quem aceite mantê-lo vivo.
As urgências são hoje a imagem mais honesta do país. Ali, o enfarte e a constipação aguardam lado a lado, numa igualdade que a Assembleia da República nunca conseguiu concretizar. Mas, por detrás das pulseiras e das senhas, estão pessoas assustadas, familiares exaustos e horas de espera vividas entre a esperança e a angústia. A triagem decide quem entra primeiro e os restantes esperam horas, noites, por vezes… demasiado tarde.

O setor privado agradece em silêncio, porque cada falha do SNS representa um cliente novo. A degradação do serviço público transformou-se, discretamente, num modelo de negócio extraordinariamente lucrativo.
Os governos sucedem-se com uma estratégia simples: gerir o caos até ao próximo comunicado, distribuir culpas com a mesma eficácia com que distribuem promessas.

O mais inquietante, porém, não é o colapso. É a forma serena como o país começou a habituar-se a ele.
Porque uma nação não morre quando os serviços falham. Morre quando os cidadãos deixam de se revoltar diante a decadência e começam a aceitá-la como destino.
Talvez tenha chegado a hora de um sobressalto cívico: o momento em que um povo deixa de se adaptar ao declínio e decide, finalmente, contrariá-lo.

 

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