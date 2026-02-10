diario as beiras
EN 342 condicionada ao trânsito em três pontos, entre entre Arganil e Miranda do Corvo (atualização)

10 de fevereiro de 2026 às 15 h12
DR

A Estrada Nacional (EN) 342 está condicionada ao trânsito em três pontos: entre Arganil e Góis, entre Góis e Lousã, e entre Lousã e Miranda do Corvo, no primeiro caso, devido a abatimento do piso (foto), e no segundo e terceiro casos, deslizamento de terras. Vítor Carvalho, presidente da Câmara da Lousã, explicou que, no segundo caso, é uma ocorrência no seu concelho. Por outro lado, no troço antigo da EN 342, entre Lousã e Miranda do Corvo, a circulação foi interrompida na localidade de Bairro Novo, no concelho de Miranda do Corvo, também no distrito de Coimbra.

Ainda naquela região, desde o dia da tempestade Kristin – na madrugada de 28 de janeiro – mantém-se encerrada ao trânsito a EN 236, entre Lousã e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria. Segundo o presidente da Câmara da Lousã, aquela via vai estar fechada, pelo menos, até ao fim de semana, por falta de condições de segurança.

No concelho da Lousã estão ainda cortadas as estradas municipais que ligam o Espinheiro às Fontainhas e Espinho às Gândaras, devido a inundações, e Hortas-Cacilhas, por causa do deslizamento de terras.

Agência Lusa

