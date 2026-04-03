Lousã

Mulher de 66 anos retirada sem vida de um poço na Lousã

05 de abril de 2026 às 12 h48
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VMER foi chamada ao local e declarou o óbito da vítima | INEM

Uma mulher de 66 anos morreu, hoje, na localidade de Gândaras, na Lousã.

Segundo o comandante dos Bombeiros Municipais da Lousã, Pedro Santa, a corporação foi acionada para uma queda de uma senhora para dentro de um poço. À chegada ao local, e após a realização do resgaste, o óbito foi declarado no local por elementos do INEM.

O poço ficava num terreno que pertence à casa onde a senhora residia.

O alerta foi dado pelas 10H40 e no local estiveram os Bombeiros Municipais da Lousã com três veículos e 10 operacionais, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), uma equipa de psicólogos do INEM e a GNR com quatro militares e dois veículos.

 

Texto de:Daniel Filipe Pereira

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