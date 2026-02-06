As empresas de Penela, no distrito de Coimbra, registam prejuízos superiores a 4 milhões de euros devido às recentes tempestades, em especial a depressão Kristin, revelou a autarquia.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Penela disse que são cerca de “30 empresas” com danos, “mas 15 reúnem o grosso dos prejuízos”.

O maior impacto do mau tempo é “essencialmente em infraestruturas, edifícios”, adiantou Eduardo Nogueira dos Santos, que hoje esteve reunido com o presidente do Núcleo Empresarial de Penela (NEP) para analisar o levantamento preliminar já efetuado.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (07/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS