A Associação Empresarial Serra da Lousã (AESL) apelou hoje ao Governo para que reavalie a carga fiscal sobre os combustíveis na sequência dos impactos diretos que o aumento de preços está a provocar na economia local.

Aquela estrutura, sediada na Lousã, no interior do distrito de Coimbra, manifestou, em comunicado, a sua “profunda preocupação com os recentes aumentos dos preços dos combustíveis e com o impacto direto que esta realidade está já a ter na economia local”, e reivindicou medidas urgentes.

“Este é um problema transversal a todo o país. Contudo, assume uma dimensão particularmente gravosa em territórios como a Serra da Lousã e outros territórios de características semelhantes, onde a utilização do automóvel é essencial no dia a dia de trabalhadores, empresas e consumidores, pela inexistência de alternativas de mobilidade eficazes”.

A AESL salientou que o aumento contínuo dos combustíveis traduz-se num duplo impacto – aumento significativo dos custos operacionais das empresas, especialmente nos setores dos transportes, comércio e serviços, e a redução do poder de compra das famílias, “com reflexos imediatos na diminuição do consumo no comércio local”.

A associação frisou que os sinais no terreno são claros e visíveis, com o esmagamento das margens [de lucro] nas empresas, maior dificuldade em manter preços competitivos e um abrandamento da atividade económica, “que poderá agravar-se nas próximas semanas caso não sejam tomadas medidas”.

Além da reavaliação da carga fiscal sobre os combustíveis, solicitou também ao Governo de Portugal, “com caráter de urgência”, a criação de apoios temporários às empresas mais afetadas e medidas de incentivo à mobilidade e à redução de custos de contexto nos territórios do interior.

Paralelamente, a AESL apelou também ao poder local para que, dentro das suas competências, possa implementar medidas concretas de apoio e desoneração, contribuindo para aliviar a pressão sobre empresas e famílias, “nomeadamente através da redução de taxas, incentivos locais ou outras formas de apoio ajustadas à realidade do território”.

“A AESL considera fundamental que o Estado, tanto ao nível central como local, esteja atento à realidade das empresas e dos territórios, agindo de forma célere e eficaz para evitar o agravamento das dificuldades económicas já sentidas”.

Criada em 2014, a associação tem como principais objetivos defender, promover e apoiar as empresas dos concelhos de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, do distrito de Leiria, e Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Penela, Pampilhosa da Serra e Vila Nova de Poiares, do distrito de Coimbra.