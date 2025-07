Empreitadas de 35 ME para melhorar acessos e estação de Alfarelos em Soure

A Infraestruturas de Portugal (IP) consignou hoje duas empreitadas no valor global de cerca de 35 milhões de euros que preveem a melhoria da acessibilidade rodoviária a Alfarelos, em Soure, e a ampliação da estação.

A empreitada dedicada especificamente à ferrovia implica um investimento de 29,7 milhões de euros, num investimento que pretende “melhorar os atuais constrangimentos à capacidade da rede ferroviária na estação de Alfarelos-Granja do Ulmeiro [concelho de Soure, distrito de Coimbra]”, afirmou a IP, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Essa empreitada prevê a ampliação da estação de Alfarelos, com três novas linhas preparadas para comboios de mercadoria e renovação integral de três linhas daquela estação, a reconversão de um edifício de sinalização em edifício de passageiros, a construção de abrigos e de uma passagem superior pedonal, aclarou.

A obra prevê também, no troço da Linha do Norte, entre Alfarelos e a estação da Pampilhosa, a construção de três passagens superiores pedonais, uma passagem superior e outra inferior rodoviárias e a instalação de elevadores para acesso a uma passagem superior rodoviária.

Já a empreitada centrada no acesso rodoviário ao terminal de Alfarelos terá um custo de 5,9 milhões de euros, prevendo melhorar “as acessibilidades a áreas de acolhimento empresarial e ao aumento da capacidade da rede rodoviária”.

Esta intervenção irá suprimir o tráfego rodoviário numa passagem de nível do ramal de Alfarelos e melhorar as condições de acessibilidade ao Terminal de Mercadorias de Alfarelos.

O vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, citado na nota de imprensa da IP, afirmou que este investimento “constitui um passo decisivo na valorização da ligação entre a rede ferroviária e a infraestrutura viária regional”, com uma nova passagem inferior rodoviária, um viaduto e uma variante de ligação à estrada nacional 347.

A intervenção permite “melhorar as condições de segurança e potenciar o papel do terminal no transporte de mercadorias”, disse Carlos Fernandes, na cerimónia de consignação das empreitadas, que decorreu hoje em Almada, na sede da IP.

Os dois investimentos “refletem o compromisso da IP com uma mobilidade mais segura, eficiente e sustentável”, salientou o presidente da Infraestruturas de Portugal, Miguel Cruz, citado na nota de imprensa da IP enviada à agência Lusa.

A consignação das duas empreitadas realizou-se hoje à tarde, numa cerimónia que contou também com a presença de, entre outros, o secretário de Estado das Infraestruturas e o presidente da Câmara de Soure.