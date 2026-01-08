A circulação na Estrada Nacional (EN) 17, Estrada da Beira, vai estar condicionada devido a obras a partir de segunda-feira e durante dois meses no concelho de Miranda do Corvo, informou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

A intervenção, que visa a estabilização de taludes naquela via de ligação entre a cidade de Coimbra e Celorico da Beira (Guarda), “implicará condicionamentos à circulação rodoviária”, em duas zonas, aos quilómetros 13,2 e 18,06, esclareceu a IP, em nota enviada à comunicação social.

“Durante este período, o trânsito será efetuado em regime alternado, regulado por semáforos”, continuou a concessionária de estradas nacionais, adiantando que os trabalhos decorrerão entre as 08H00 e as 18H00 “com limitação de velocidade a 30 km/hora, por razões de segurança”.

