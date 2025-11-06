Duas pessoas ficaram hoje feridas, uma delas em estado grave, depois de um choque em cadeia entre uma carrinha e duas motas elétricas, em Lagares da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital. Estrava esteve cortada durante meia hora nos dois sentidos.

O alerta para a ocorrência foi às 08H05. De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Lagares de Beira, a carrinha embateu na primeira mota, e esta por sua vez, embateu numa outra.

| Leia a notícia completa na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS