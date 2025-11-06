diario as beiras
Oliveira do Hospital

Dois feridos após choque em cadeia em Lagares da Beira

06 de novembro às 12 h25
0 comentário(s)

Duas pessoas ficaram hoje feridas, uma delas em estado grave, depois de um choque em cadeia entre uma carrinha e duas motas elétricas, em Lagares da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital. Estrava esteve cortada durante meia hora nos dois sentidos.

O alerta para a ocorrência foi às 08H05. De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Lagares de Beira, a carrinha embateu na primeira mota, e esta por sua vez, embateu numa outra.

| Leia a notícia completa na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de novembro

Space Festival leva música experimental e improvisada a Montemor-o-Velho e mais cinco concelhos
06 de novembro

Câmara da Figueira da Foz vai criar sociedade para gerir parques industriais
06 de novembro

Santana Lopes não fecha a porta à liderança dos municípios portugueses
06 de novembro

Estudo da ESTeSC conclui que 29% das crianças têm problemas audiológicos em idade pré-escolar

Oliveira do Hospital

Oliveira do Hospital
06 de novembro às 12h25

Dois feridos após choque em cadeia em Lagares da Beira

0 comentário(s)
Oliveira do Hospital
04 de novembro às 10h18

Oliveira do Hospital: Município e Sonae Arauco recuperam 40 hectares ardidos

0 comentário(s)
Oliveira do Hospital
26 de outubro às 14h30

Faleceu em Oliveira do Hospital o juiz José Maria Santos Ferreira Diniz

0 comentário(s)