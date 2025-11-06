Oliveira do Hospital
Dois feridos após choque em cadeia em Lagares da Beira
Duas pessoas ficaram hoje feridas, uma delas em estado grave, depois de um choque em cadeia entre uma carrinha e duas motas elétricas, em Lagares da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital. Estrava esteve cortada durante meia hora nos dois sentidos.
O alerta para a ocorrência foi às 08H05. De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Lagares de Beira, a carrinha embateu na primeira mota, e esta por sua vez, embateu numa outra.
