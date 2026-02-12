diario as beiras
CIM Região de CoimbraSoure

Dique rebenta em Granja do Ulmeiro

12 de fevereiro de 2026 às 12 h50
0 comentário(s)
DR

Um dique rebentou, há instantes, na localidade da Granja do Ulmeiro, em Soure, avançou o Correio da Manhã.

Nas últimas 24 horas, é o segundo rebentamento, depois de ontem, ao final do dia, ter rebentado o dique nos Casais, em Coimbra.

A margem direita do canal principal do rio Mondego partiu esta manhã e está a canalizar água para o canal de rega em frente à ETAR de Formoselha (Montemor-o-Velho), disse o presidente da Junta de Freguesia de Santo Varão.

Marcelo Gustavo, autarca no concelho de Montemor-o-Velho, explicou à agência Lusa que este canal de rega, que agora está pressionado por mais água do rio Mondego, também partiu uns metros mais à frente, já entre Formoselha (Montemor-o-Velho) e Granja do Ulmeiro (em Soure), e está a distribuir água para os campos agrícolas da margem direita, já sobrecarregada de água.

Este canal de rega, que é adjacente à margem do rio e está entre esta e os campos agrícolas, além de servir os agricultores, serve as celuloses da Figueira da Foz e faz abastecimento de água também para este último concelho no litoral do distrito de Coimbra.

Notícia em atualização

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de fevereiro

Lousã adia Festival da Chanfana face às intempéries
12 de fevereiro

Especialista diz que foi descurada a conservação do dique do Mondego
12 de fevereiro

Penacova pede moderação no consumo de água após rutura de condutas
12 de fevereiro

Território de Montemor-o-Velho é o que mais preocupa Proteção Civil da Região de Coimbra

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraLousã
12 de fevereiro às 15h00

Lousã adia Festival da Chanfana face às intempéries

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenacova
12 de fevereiro às 14h46

Penacova pede moderação no consumo de água após rutura de condutas

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
12 de fevereiro às 14h43

Território de Montemor-o-Velho é o que mais preocupa Proteção Civil da Região de Coimbra

0 comentário(s)

Soure

CIM Região de CoimbraSoure
12 de fevereiro às 14h08

Autarca de Soure diz que canal de rio que rebentou não está a afetar a população

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraSoure
12 de fevereiro às 12h50

Dique rebenta em Granja do Ulmeiro

0 comentário(s)
CoimbraFigueira da FozMontemor-o-VelhoSoure
11 de fevereiro às 11h40

Seguro em contacto com autarcas de Coimbra, Figueira da Foz, Soure e Montemor-o-Velho

0 comentário(s)