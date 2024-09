Diogo Piçarra e Némanus atuam em Penela nas Festas de São Miguel

As Festas de São Miguel decorrem entre hoje e domingo, em Penela, com um programa que inclui as atuações de Némanus e Diogo Piçarra, além de diferentes atividades.

Os irmãos que compõem o grupo Némanus sobem hoje ao palco do Parque das Águas Romanas, às 22:00, enquanto o cantor e músico Diogo Piçarra realiza o seu concerto no sábado, à mesma hora e no mesmo local.

“O ritmo das músicas dos Némanus não deixa ninguém indiferente”, salientou a Câmara Municipal, presidida por Eduardo Nogueira dos Santos, num comunicado em que divulga os três dias de festejos ao padroeiro do concelho, que abrangem a Feira Agrícola e Industrial de Penela e a secular Feira das Nozes.

No domingo, o cartaz tem em destaque o espetáculo musical do agrupamento Siga a Farra, cujo reportório é “constituído por música popular e tradicional portuguesa e ainda por cantigas à desgarrada”.

“Depois da forte aposta realizada nos últimos dois anos, que levou milhares de pessoas ao Parque das Águas Romanas, a autarquia volta a apresentar um programa com artistas nacionais de renome, para além da gastronomia, produtos endógenos, expositores, oferta cultural e desportiva variada, fogo de artifício e muita animação”, de acordo com a nota da Câmara, que promove a iniciativa.

Desta vez, são assinalados 590 anos da primeira Feira de São Miguel, instituída por édito do rei D. Duarte, a pedido do seu irmão infante D. Pedro.

A autarquia realça que, entre hoje e domingo, os visitantes podem ainda “ficar a conhecer os recursos naturais, culturais e económicos”, bem como “desfrutar dos sabores” da região: azeite de Sicó, vinho Terras de Sicó, queijo DOP Rabaçal, mel DOP Serra da Lousã, chícharo, cebolas e nozes.

No local das festas, está instalado um sistema de recolha seletiva de resíduos de embalagens utilizadas pelo público e pelas entidades participantes, que depois serão encaminhados para a reciclagem.