A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 21 anos suspeito de ter sequestrado e roubado uma idosa em Ílhavo, no distrito de Aveiro, informou hoje aquele órgão de policia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito foi detido na quinta-feira em cumprimento de mandados de busca e detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Aveiro.

Segundo a Judiciária, os factos em investigação ocorreram no dia 13 de novembro na residência da vítima, uma mulher de 86 anos com graves problemas de saúde que se encontrava sozinha em casa.

“O suspeito tocou à porta da residência da vítima e quando esta abriu a porta o suspeito forçou a entrada na habitação”, refere a mesma nota.

De acordo com os investigadores, a vítima foi violentamente agredida e deixada amarrada e fechada numa divisão apesar das suas fragilidades, tendo o suspeito subtraído diversos objetos de ourivesaria.

A PJ refere ainda que no decorrer da operação foram apreendidas a viatura utilizada nos crimes, bem como várias dezenas de objetos de ourivesaria que as autoridades creem ser provenientes de outras situações de roubos e furtos ocorridos recentemente nos distritos de Aveiro e Coimbra.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias, na comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial.