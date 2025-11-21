diario as beiras
Detido suspeito de sequestro e roubo de idosa em Ílhavo

21 de novembro às 18 h41
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 21 anos suspeito de ter sequestrado e roubado uma idosa em Ílhavo, no distrito de Aveiro, informou hoje aquele órgão de policia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito foi detido na quinta-feira em cumprimento de mandados de busca e detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Aveiro.

Segundo a Judiciária, os factos em investigação ocorreram no dia 13 de novembro na residência da vítima, uma mulher de 86 anos com graves problemas de saúde que se encontrava sozinha em casa.

“O suspeito tocou à porta da residência da vítima e quando esta abriu a porta o suspeito forçou a entrada na habitação”, refere a mesma nota.

De acordo com os investigadores, a vítima foi violentamente agredida e deixada amarrada e fechada numa divisão apesar das suas fragilidades, tendo o suspeito subtraído diversos objetos de ourivesaria.

A PJ refere ainda que no decorrer da operação foram apreendidas a viatura utilizada nos crimes, bem como várias dezenas de objetos de ourivesaria que as autoridades creem ser provenientes de outras situações de roubos e furtos ocorridos recentemente nos distritos de Aveiro e Coimbra.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias, na comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial.

Agência Lusa

20 de novembro às 10h15

Anadia quer afirmar-se como polo de ensino superior em 2035

07 de novembro às 13h57

Violência doméstica: Armas apreendidas a suspeito de agredir companheira

21 de novembro às 14h59

Ministro da Educação diz que desvalorizar ensino profissional foi um erro

21 de novembro às 13h40

Trefiladores querem que União Europeia alargue medidas de proteção a transformadores de aço

