Região Centro
Despiste faz dois feridos feridos graves em Arganil
Um despiste de um veículo ligeiro fez hoje, ao final da tarde, dois feridos, na estrada municipal 544, na zona de Valbona, em Arganil.
Fonte do Comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, o acidente, que ocorreu às 17H16, resultou em dois feridos. Segundo o que o Diário as Beiras conseguiu apurar, os dois feridos foram considerados graves e foram encaminhados para o Hospital Universitário de Coimbra.
No local estiveram meios dos Bombeiros Voluntários de Arganil, GNR e INEM.