Um despiste de um veículo ligeiro fez hoje, ao final da tarde, dois feridos, na estrada municipal 544, na zona de Valbona, em Arganil.

Fonte do Comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, o acidente, que ocorreu às 17H16, resultou em dois feridos. Segundo o que o Diário as Beiras conseguiu apurar, os dois feridos foram considerados graves e foram encaminhados para o Hospital Universitário de Coimbra.

No local estiveram meios dos Bombeiros Voluntários de Arganil, GNR e INEM.