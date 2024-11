Despiste de camião de madeira fez um ferido na Serra do Bussaco

Um acidente com um camião articulado de transporte de madeira (estilha) provocou, hoje de manhã, um ferido ligeiro após despiste num estradão da Serra do Bussaco, Penacova, onde a viatura ficou tombada fora do caminho.

O comandante dos bombeiros Voluntários de Penacova, Vasco Viseu, revelou ao DIÁRIO AS BEIRAS que o alerta de socorro chegou por volta das 10H40, obrigando à mobilização de três veículos da corporação, entre eles uma ambulância.

No local, os operacionais retiram o ferido da viatura, identificado como sendo o motorista, com 40 anos de idade, que foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra.