diario as beiras
Montemor-o-Velho

Depois de 2001 não é qualquer cheia no Mondego que assusta a população de Ereira

07 de fevereiro de 2026 às 11 h33
0 comentário(s)
Foto DB-Pedro Filipe Ramos

Há guerras que não fazem mortos, mas ferem a população. Há guerras em que não há tiros, bombas ou explosões, mas que exigem das forças de socorro, do Exército e da população uma resiliência invulgar. Em Ereira, no concelho de Montemor-o-Velho, o “inimigo” é um velho conhecido. De tempos a tempos regressa com força, só dando a possibilidade à população de reagir.
As cheias e inundações são comuns para quem vive em Ereira. Os acessos à freguesia facilmente inundam, devido à cota equivalente aos terrenos agrícolas adjacentes, quando há fortes períodos de precipitação. Na última semana, a muita chuva que tem caído na região fez alagar novamente a ligação à localidade.

 

Reportagem completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 07/02/2026

Autoria de:

António Cerca Martins

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

07 de fevereiro

Opinião: Viver com “pegada digital” ou não existir
07 de fevereiro

Opinião: Entre o verde provável e o futuro possível
07 de fevereiro

Penela: Empresas somam mais de quatro milhões de prejuízos
07 de fevereiro

Mau Tempo: Município de Penela atribui geradores às juntas de freguesia do concelho

Montemor-o-Velho

Montemor-o-Velho
07 de fevereiro às 12h30

Mau tempo: Subida das águas no Mondego já atinge centro de Montemor-o-Velho

0 comentário(s)
Montemor-o-Velho
07 de fevereiro às 11h33

Depois de 2001 não é qualquer cheia no Mondego que assusta a população de Ereira

0 comentário(s)
Montemor-o-Velho
06 de fevereiro às 20h51

Montemor-o-Velho classifica de “exigente e complexa” situação no vale do Mondego

0 comentário(s)