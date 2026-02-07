Há guerras que não fazem mortos, mas ferem a população. Há guerras em que não há tiros, bombas ou explosões, mas que exigem das forças de socorro, do Exército e da população uma resiliência invulgar. Em Ereira, no concelho de Montemor-o-Velho, o “inimigo” é um velho conhecido. De tempos a tempos regressa com força, só dando a possibilidade à população de reagir.

As cheias e inundações são comuns para quem vive em Ereira. Os acessos à freguesia facilmente inundam, devido à cota equivalente aos terrenos agrícolas adjacentes, quando há fortes períodos de precipitação. Na última semana, a muita chuva que tem caído na região fez alagar novamente a ligação à localidade.

Reportagem completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 07/02/2026