Defesa do Mondego pede congresso sobre o rio ainda este ano
O MUNDA – Movimento em defesa do Rio Mondego apelou hoje à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro para organizar um congresso sobre o Mondego ainda este ano.
Segundo a associação, as recentes inundações evidenciaram “todas as fragilidades da gestão do território na bacia do maior rio inteiramente português, com enorme impacto nos recursos económicos e nas vidas de várias comunidades intermunicipais”.
A bacia hidrográfica do Mondego tem vindo a ser marcada pela “gravíssima erosão dos solos nas zonas antes florestadas, hoje incapacitados para a retenção de água”, e pelo “acentuado assoreamento em muitos troços do seu percurso”.
