diario as beiras
CIM Região de CoimbraCoimbra

Defesa do Mondego pede congresso sobre o rio ainda este ano

19 de fevereiro de 2026 às 14 h19
0 comentário(s)
Arquivo

O MUNDA – Movimento em defesa do Rio Mondego apelou hoje à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro para organizar um congresso sobre o Mondego ainda este ano.

Segundo a associação, as recentes inundações evidenciaram “todas as fragilidades da gestão do território na bacia do maior rio inteiramente português, com enorme impacto nos recursos económicos e nas vidas de várias comunidades intermunicipais”.

A bacia hidrográfica do Mondego tem vindo a ser marcada pela “gravíssima erosão dos solos nas zonas antes florestadas, hoje incapacitados para a retenção de água”, e pelo “acentuado assoreamento em muitos troços do seu percurso”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (20/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de fevereiro

Montenegro recusa prorrogar situação de calamidade
19 de fevereiro

Mau tempo: Apoios do Estado já são de 3,5 mil milhões de euros
19 de fevereiro

Rali de Portugal regressa a Viseu em 2027 com uma classificativa e base logística
19 de fevereiro

Montenegro vai propor novo ministro da Administração Interna na próxima semana

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraCoimbra
19 de fevereiro às 14h19

Defesa do Mondego pede congresso sobre o rio ainda este ano

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbraMontemor-o-Velho
19 de fevereiro às 13h23

Agricultores de Coimbra exigem reparação do canal de rega do Mondego para garantir culturas

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbra
19 de fevereiro às 09h51

Coimbra regista mais casos de tratamento por álcool

0 comentário(s)

Coimbra

Coimbra
19 de fevereiro às 15h00

Politécnico e Respostas Integradas de Coimbra previnem comportamentos aditivos na academia

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbra
19 de fevereiro às 14h19

Defesa do Mondego pede congresso sobre o rio ainda este ano

0 comentário(s)
Coimbra
19 de fevereiro às 14h16

Investigadores da Universidade de Coimbra exigem abertura de concursos previstos na lei

0 comentário(s)