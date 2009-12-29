diario as beiras
Danos na escola sede de Vila Nova de Poiares impactam oito salas

06 de fevereiro de 2026 às 17 h26
As coberturas de dois pavilhões da escola Doutor Daniel de Matos, em Vila Nova de Poiares, foram algumas das principais estruturas afetadas pelo mau tempo no concelho, impactando oito salas de aula e levando turmas a dividirem salas.

“O principal prejuízo” do mau tempo registado nos últimos dias foram os danos na cobertura de dois pavilhões da escola sede, que impactaram “oito salas de aula”, disse hoje o presidente da Câmara Municipal, Nuno Neves.

Em declarações à agência Lusa, o autarca referiu que, sem as coberturas, “chove dentro das salas”, um problema que o município tentou colmatar colocando mais de uma turma por sala.

Agência Lusa

