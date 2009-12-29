As coberturas de dois pavilhões da escola Doutor Daniel de Matos, em Vila Nova de Poiares, foram algumas das principais estruturas afetadas pelo mau tempo no concelho, impactando oito salas de aula e levando turmas a dividirem salas.

“O principal prejuízo” do mau tempo registado nos últimos dias foram os danos na cobertura de dois pavilhões da escola sede, que impactaram “oito salas de aula”, disse hoje o presidente da Câmara Municipal, Nuno Neves.

Em declarações à agência Lusa, o autarca referiu que, sem as coberturas, “chove dentro das salas”, um problema que o município tentou colmatar colocando mais de uma turma por sala.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (07/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS