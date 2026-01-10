A cooperativa de produtores de peixe Centro Litoral, em nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, manifesta solidariedade aos pescadores da foz do Rio Mondego, cuja atividade é afetada pelas explosões subaquáticas decorrentes das obras na zona portuária e pelas dragagens.

Na nota, a Centro Litoral, com sede na Figueira da Foz, afiança que está “ao lado de todos quantos fazem depender as suas vidas da pesca no Rio Mondego, mormente do sável e da lampreia”.

“Não é admissível que se proceda a rebentamentos ao arrepio de uma declaração de impacte ambiental, ferindo de morte todo um ecossistema, que se demonstra ser um dos mais importantes do mundo, no que às espécies em causa diz respeito, e a outras”, acrescenta.

