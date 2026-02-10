O Município de Condeixa-a-Nova foi reeleito para o Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Portugal Romano (AMPR) até 2029, foi hoje anunciado.

A eleição dos órgãos sociais decorreu durante a assembleia geral da associação, realizada no Museu PO.RO.S – Portugal Romano em Sicó, em Condeixa-a-Nova, sede da AMPR.

“Condeixa-a-Nova tem o ensejo de terminar a tarefa que iniciou, de dotar a AMPR das fundações e da alavanca necessárias ao desenvolvimento no território de um produto turístico e cultural, possibilitando o aumento da competitividade e atratividade, e a implementação de uma marca única que fortaleça a identidade territorial e que promova como um todo a herança romana, tornando-a numa referência nacional e internacional”, disse, citada numa nota de imprensa, a presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Liliana Pimentel.

