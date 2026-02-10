diario as beiras
CIM Região de CoimbraCondeixa-a-Nova

Condeixa-a-Nova mantém liderança dos Municípios do Portugal Romano até 2029

10 de fevereiro de 2026 às 14 h03
0 comentário(s)
Município de Condeixa-a-Nova

O Município de Condeixa-a-Nova foi reeleito para o Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Portugal Romano (AMPR) até 2029, foi hoje anunciado.

A eleição dos órgãos sociais decorreu durante a assembleia geral da associação, realizada no Museu PO.RO.S – Portugal Romano em Sicó, em Condeixa-a-Nova, sede da AMPR.

“Condeixa-a-Nova tem o ensejo de terminar a tarefa que iniciou, de dotar a AMPR das fundações e da alavanca necessárias ao desenvolvimento no território de um produto turístico e cultural, possibilitando o aumento da competitividade e atratividade, e a implementação de uma marca única que fortaleça a identidade territorial e que promova como um todo a herança romana, tornando-a numa referência nacional e internacional”, disse, citada numa nota de imprensa, a presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Liliana Pimentel.

Pode ler mias informação na edição impressa e digital de amanhã (11/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de fevereiro

Alvaiázere ainda com “muitas centenas” de casas sem luz
10 de fevereiro

Já reabriu ao trânsito ponte de Louredo que liga Penacova a Vila Nova de Poiares
10 de fevereiro

Caudal do Mondego registava mais de 1.700 metros cúbicos por segundo às 14:00
10 de fevereiro

Subida do rio interdita circulação na Praça da República em Condeixa-a-Nova

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraPenacovaVila Nova de Poiares
10 de fevereiro às 17h10

Já reabriu ao trânsito ponte de Louredo que liga Penacova a Vila Nova de Poiares

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbra
10 de fevereiro às 16h52

Caudal do Mondego registava mais de 1.700 metros cúbicos por segundo às 14:00

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCondeixa-a-Nova
10 de fevereiro às 16h49

Subida do rio interdita circulação na Praça da República em Condeixa-a-Nova

0 comentário(s)

Condeixa-a-Nova

CIM Região de CoimbraCondeixa-a-Nova
10 de fevereiro às 16h49

Subida do rio interdita circulação na Praça da República em Condeixa-a-Nova

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCondeixa-a-Nova
10 de fevereiro às 14h03

Condeixa-a-Nova mantém liderança dos Municípios do Portugal Romano até 2029

0 comentário(s)
Condeixa-a-Nova
07 de fevereiro às 16h32

Incêndio faz três feridos ligeiros no Zambujal

0 comentário(s)