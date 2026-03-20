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Concurso da barragem de Girabolhos deverá ser lançado até final do mês

20 de março de 2026 às 19 h18
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Fotografia: Arquivo

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) disse hoje que aquele organismo está a trabalhar para que até ao final de março seja lançado o concurso público para a construção da barragem de Girabolhos, no rio Mondego.

“Já reuni com os cinco presidentes de Câmara abrangidos – Seia, Gouveia, Mangualde, Nelas e Fornos de Algodres – e estamos a trabalhar afincadamente para lançar o concurso”, afirmou, hoje em Coimbra, Pimenta Machado, em Coimbra.

O dirigente, que falava aos jornalistas à margem da tomada de posse do grupo de trabalho responsável pelo relatório técnico sobre a Bacia do Mondego, sublinhou que para a APA o lançamento do concurso até ao final do mês “é um assunto prioritário”.

Para o presidente da APA, a construção da barragem de Girabolhos é mais um instrumento para gerir as cheias do rio Mondego em Coimbra.

“Se existisse Girabolhos, muito provavelmente a cheia de 2019 e 2026 não acontecia, porque tínhamos conseguido que o caudal não ultrapasse os 1.800 metros cúbicos de água na Ponte Açude, em Coimbra”, sustentou.

Segundo Pimenta Machado, a primeira prioridade daquela barragem será a minimização das cheias na bacia do Mondego, embora sirva também para uma reserva de água estratégica para diferentes usos e também para a produção de energia hidroelétrica.

No início de fevereiro, em Coimbra, durante as cheias do Mondego, a ministra do Ambiente e Energia anunciou que o Governo ia proceder ao lançamento do despacho para a construção da barragem de Girabolhos, o que aconteceu a 11 de fevereiro.

De acordo com o Governo, o empreendimento de fins múltiplos de Girabolhos integra a estratégia nacional “Água que Une” e está alinhado com o Plano Nacional de Energia e Clima 2030.

Autoria de:

Agência Lusa

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