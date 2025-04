Companhia da Chanca leva teatro, música e cinema a aldeias de Penela

O “Cultura Vai à Rua” arranca no início de abril e estende-se até agosto, levando a diferentes aldeias do concelho de Penela concertos, teatro de marionetas, cinema e contos tradicionais, numa iniciativa da Companhia da Chanca.

“Na mudança de estação para dias mais luminosos e quentes, as atividades artísticas propostas pela Companhia da Chanca, nas aldeias do concelho de Penela, convidam ao encontro e à partilha do espaço público”, afirmou hoje a Câmara Municipal, que apoia o programa desenvolvido por aquela estrutura cultural sediada na aldeia da Chanca.

No âmbito do programa, a cantora Celina da Piedade irá dirigir uma tertúlia de cante alentejano na Igreja da Misericórdia, em Penela, a 05 de abril, e, no dia seguinte, na Escola de São Sebastião, dando a conhecer algumas das modas que constituem o cancioneiro alentejano.

De acordo com a nota de imprensa enviada à agência Lusa, a 11 de maio é apresentado um espetáculo de teatro de marionetas de luva por parte da companhia os Valdevinos, com duas apresentações em Chainça.

Seguem-se duas sessões de partilha de histórias por parte de Jorge Serafim, a 24 e 25 de maio, em Fetais Cimeiros e no Espinhal, onde serão narrados contos de múltiplas origens culturais e geográficas, a partir do projeto “Contopias”.

No programa, estão também previstas sessões de exibição de 12 cine-retratos do projeto “As Gentes e os Gestos”, no Trilho, nas Taliscas e no Espinhal, no início de agosto.

De acordo com a nota da autarquia, estes cine-retratos “resultaram do projeto de cinema e comunidade que teve início após a saída do primeiro confinamento em 2020, quando a Companhia da Chanca convidou quatro cineastas para criarem vídeos curtos em comércios locais do concelho de Penela”.

As 12 curtas refletem “uma realidade da vida rural, que vem desafiar a visão idílica da ‘vida do campo’, tantas vezes percecionada pela população citadina”.

O programa “A Cultura Vai à Rua”, dinamizado pela Companhia da Chanca, procura a dinamização cultural do território e das aldeias de Penela, valorizando a fruição do espaço público e património monumental presente.

Além do apoio da Câmara de Penela, o projeto conta ainda com o apoio da Direção-Geral das Artes, da Casa Família Oliveira Guimarães e das juntas de freguesia deste concelho do distrito de Coimbra.

A Companhia da Chanca foi criada em 2015 por André Louro e Catarina Santana, artistas lisboetas que decidiram deslocalizar a sua atividade para a Chanca, aldeia de Penela.