A Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC) inaugura, no sábado, o Columbódromo Nacional, em Portomar, concelho de Mira, um investimento de cerca de 500 mil euros.

“Trata-se de uma infraestrutura que já tinha 30 anos e a Federação aproveitou para fazer outra de raiz, substancialmente melhor, no mesmo local”, declarou hoje à agência Lusa o diretor desportivo da FPC, Almerindo Mota.

