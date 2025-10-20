diario as beiras
Columbódromo Nacional inaugurado no sábado em Mira após investimento de 500 mil euros

20 de outubro
DR

A Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC) inaugura, no sábado, o Columbódromo Nacional, em Portomar, concelho de Mira, um investimento de cerca de 500 mil euros.

“Trata-se de uma infraestrutura que já tinha 30 anos e a Federação aproveitou para fazer outra de raiz, substancialmente melhor, no mesmo local”, declarou hoje à agência Lusa o diretor desportivo da FPC, Almerindo Mota.

Autoria de:

Agência Lusa

