Coimbra volta ser capital dos sabores da região

08 de novembro às 15 h54
O “maior evento gastronómico” da Região de Coimbra regressa, no próximo fim de semana (14 e 16 de novembro), ao Convento São Francisco.
Durante três dias, chefs, produtores, escolas e marcas juntam-se para celebrar a identidade gastronómica do território, num programa que alia tradição, inovação e experimentação e que tem entrada gratuita.
A edição deste ano tem uma programação reforçada e traz novas experiências. Com dois grandes palcos – o Palco Makro (nos claustros) e o Palco Praxis (na Sala de Jantar climatizada) –, o evento oferece ainda duas praças de restauração, o espaço intimista “Ao Balcão”, masterclasses, workshops, showcookings, e um Mercado de Produtores, onde se vão cruzar sabores de todos os municípios da Região de Coimbra.
Entre as novidades deste ano, destacam-se o Palco das Bebidas, dedicado à mixologia e harmonizações, e um reforço da animação com concertos e DJ sets ao longo dos três dias. As atividades decorrem na sexta-feira das 12H00 às 23H00, sábado das 11H00 às 23H00 e domingo das 11H00 às 19H00.

