diario as beiras
CIM Região de CoimbraCoimbra

Coimbra: Rotas do SIT Metropolitano sofrem alterações

13 de agosto às 08 h07
3 comentário(s)
DR

Ao longo do mês de setembro, a rede de transporte público do SIT Metropolitano irá sofrer alterações com o objetivo de “otimizar o serviço”, anunciou ontem a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) através de comunicado.

As paragens na cidade vão ser alteradas, já a partir do dia 1 de setembro, bem como a nova rede com incremento de oferta com o início do período escolar.

Estas novas paragens foram concertadas com a Autoridade de Transportes da Câmara Municipal de Coimbra e adequadas às possibilidades inerentes à profunda transformação de mobilidade que a cidade está a enfrentar, designadamente as resultantes das obras associadas ao Sistema de Mobilidade do Mondego.

Linhas do “norte” vão terminar no Arnado

A principal mudança é a centralização de paragens no “coração” da cidade. As linhas provenientes do norte, que terminavam na Rodoviária, terão agora o seu novo término no Arnado. “A alteração foi planeada para facilitar as ligações ao sistema de transportes urbano e melhorar o fluxo de passageiros”, lê-se.

Para quem procura uma viagem ainda mais célere, as linhas rápidas de e para a Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Mira e Cantanhede terão uma nova paragem final na Rua Padre Estevão Cabral. “Esta localização estratégica permite um acesso mais direto e rápido aos principais pontos focais da cidade”, refere a CIM-RC.

As linhas que terminam atualmente em São José (Praça 25 de Abril) vão ser prolongadas até à Portagem.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 13/08/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Igor Moita e Daniel Filipe Pereira

3 Comentários

  1. Vitor Ribeiro Santos diz:
    14 de Agosto, 2025 às 13:49

    Não entendo qual a razão do sutocarro Condeixa / Pereira termina nos Casais Velhos .e .Montemor / Pereira não vai aos Montes Cima
    Talvez fosse mais consensual Condeixa / Montemor via Pereira com mais horários

    Responder
  2. Vital Jorge diz:
    15 de Agosto, 2025 às 14:59

    Passa nos Cartuchos, Arazede?
    Agradeço saber, …
    Filho vai para Cantanhede.

    Obrigado!

    Responder
  3. Rui Simões diz:
    16 de Agosto, 2025 às 22:03

    Queria saber se não vai haver circulação desses serviços a pela parte central de pereira formoselha e Montemor

    Responder

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de agosto

65 incêndios ao fim da tarde de hoje, mas há cinco mais preocupantes
20 de agosto

65 incêndios ao fim da tarde de hoje, mas há cinco mais preocupantes
20 de agosto

22 pessoas condenadas por incêndio estão em casa com pulseira eletrónica nos meses de maior calor
20 de agosto

Estudantes do IPC Beatriz Fernandes e Inês Penetra Portugal na meia final em C2 500 nos Mundiais de canoagem

CIM Região de Coimbra

CIM Região de Coimbra
20 de agosto às 20h00

65 incêndios ao fim da tarde de hoje, mas há cinco mais preocupantes

0 comentário(s)
ArganilCIM Região de Coimbra
20 de agosto às 08h50

Arganil tem mais de 11 800 hectares de área ardida

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbra
20 de agosto às 08h38

Incêndios: Associação Empresarial da Região de Coimbra quer auditoria às verbas do Centro2020 e PRR

0 comentário(s)

Coimbra

Coimbra
20 de agosto às 14h04

Ivandro confirmado na Festas das Latas de Coimbra a 1 de outubro

0 comentário(s)
Coimbra
20 de agosto às 12h54

Implantada em Coimbra primeira válvula pulmonar “HarmonyTM TPV” em idade pediátrica

0 comentário(s)
CoimbraGuardaRegião Centro
20 de agosto às 12h31

Incêndios: Estradas cortadas nos distritos da Guarda e de Coimbra

0 comentário(s)