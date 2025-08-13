Coimbra: Rotas do SIT Metropolitano sofrem alterações

Ao longo do mês de setembro, a rede de transporte público do SIT Metropolitano irá sofrer alterações com o objetivo de “otimizar o serviço”, anunciou ontem a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) através de comunicado.

As paragens na cidade vão ser alteradas, já a partir do dia 1 de setembro, bem como a nova rede com incremento de oferta com o início do período escolar.

Estas novas paragens foram concertadas com a Autoridade de Transportes da Câmara Municipal de Coimbra e adequadas às possibilidades inerentes à profunda transformação de mobilidade que a cidade está a enfrentar, designadamente as resultantes das obras associadas ao Sistema de Mobilidade do Mondego.

Linhas do “norte” vão terminar no Arnado

A principal mudança é a centralização de paragens no “coração” da cidade. As linhas provenientes do norte, que terminavam na Rodoviária, terão agora o seu novo término no Arnado. “A alteração foi planeada para facilitar as ligações ao sistema de transportes urbano e melhorar o fluxo de passageiros”, lê-se.

Para quem procura uma viagem ainda mais célere, as linhas rápidas de e para a Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Mira e Cantanhede terão uma nova paragem final na Rua Padre Estevão Cabral. “Esta localização estratégica permite um acesso mais direto e rápido aos principais pontos focais da cidade”, refere a CIM-RC.

As linhas que terminam atualmente em São José (Praça 25 de Abril) vão ser prolongadas até à Portagem.

