Coimbra: Metrobus e Sit Região de Coimbra devem arrancar a 1 de julho

O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, Emílio Torrão, anunciou ontem que os autarcas têm a ambição e objetivo de o Sistema de Mobilidade do Mondego (Metrobus) e a Sit Região de Coimbra – serviço rodoviário de transporte de passageiros da Região de Coimbra arrancarem no dia 1 de julho.

“Nós gostávamos que o passe intermodal se iniciasse no mesmo dia que se inicia a operação da Metro Mondego e da Busway. Isso seria o mais apelativo neste sistema intermodal. O objetivo é iniciar-se no dia 1 de julho, a data prevista é essa”, revelou o autarca à margem da cerimónia de apresentação e lançamento do Sit Região de Coimbra.

Ainda assim, o presidente da CIM Região de Coimbra lembrou que este processo “rege-se por várias questões burocráticas” e que “com a sucessão do Governo”, o processo pode atrasar.

Já durante a apresentação do Sit Região de Coimbra, Emílio Torrão garantiu que ontem foi dado um “passo fundamental para a Região de Coimbra”.

“Hoje (ontem) é um dia memorável e muito importante. Passámos do discurso para a prática. Já estamos a mostrar uma nova realidade incontornável”, disse.

