Coimbra: Instalações da empresa GloboVac totalmente destruídas pelas chamas

As instalações da empresa GloboVac ficaram totalmente destruídas, na sequência de um incêndio que deflagrou na noite de segunda-feira.

Instaladas na zona industrial de Sargento Mor (freguesia de Souselas) e ocupando uma área de 3.600 m2, eram compostas por cinco armazéns, que não resistiram às chamas e que terão agora de ser demolidos. Não há feridos a registar.

A empresa, cuja área de negócio é a aspiração central, ventilação laundry jet e piso radiante elétrico, empregava 15 colaboradores e estima prejuízos elevados.

Em declarações aos jornalistas, Fábio Simões, diretor comercial da empresa, relatou que se trata de uma situação de “perda total”, num incêndio que “se propagou para os vizinhos” Disnack (20 funcionários), empresa de distribuição alimentar e cujos quatro armazéns também foram afetados.

Sem conseguir precisar o valor dos estragos, o responsável adiantou que, ao valor da infraestrutura, juntam-se “1,8 milhões de euros de material que estava em stock” e que também foi consumido pelas chamas.

Combate difícil

Ontem de manhã, enquanto ainda decorriam as operações de extinção das chamas, Paulo Palrilha, comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, explicou aos jornalistas que “foi um combate bastante difícil, devido à carga de incêndio que os armazéns continham”.

Dado como dominado às primeiras horas da manhã (cerca das 08H50), seguiram-se as operações de rescaldo e “medidas preventivas, para que não progrida a outros armazéns”, precisou.

“Os quatro armazéns que foram atingidos e os patamares inferiores foram perda total”, esclareceu.

“Dada a dificuldade, não conseguimos entrar nos armazéns e todo o combate de ataque direto foi feito a partir do exterior”, acrescentou o responsável

