Os Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) notificaram a Comunidade Intermunicipal (CIM) de que irão deixar de suportar a gratuitidade de alunos de outros concelhos.

Os SMTUC notificaram a CIM de que “vão deixar de suportar a despesa” associada à gratuitidade de passes de alunos que estudam em Coimbra, mas que se deslocam de outro concelho, afirmou o secretário executivo da Comunidade Intermunicipal, Jorge Brito.

De acordo com o responsável, que informava as 19 autarquias da Região de Coimbra durante o conselho intermunicipal que decorreu na quinta-feira, o atual modelo de apoio à gratuitidade dos passes para estudantes apenas assegura o pagamento de um passe.

No caso da região, há uma “grande pendularidade nos estudantes”, e, apesar de estudarem em Coimbra, moram noutro concelho vizinho, usando, para o efeito, dois passes de transportes.

Os SMTUC, que têm suportado as verbas da gratuitidade do passe no concelho, vão deixar de o fazer, informou Jorge Brito.

“É uma opção deles e estamos a falar de um valor significativo. Agora, os municípios ou suportam esse passe ou informam as crianças de que têm de passar a suportar esses passes”, afirmou, referindo que o concelho de Condeixa-a-Nova será dos mais impactados por essa decisão.

Esta situação irá acontecer até que a rede de transportes intermunicipais esteja integrada no passe intermodal, disse.

Depois da integração no passe intermodal, a situação fica resolvida, já que a medida de gratuitidade abrange apenas um passe, seja ele concelhio ou intermunicipal, aclarou Jorge Brito, alertando os municípios para terem em conta esta nova situação.