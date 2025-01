Coimbra: Câmara entrega à AAC Campo de Santa Cruz

A Câmara Municipal de Coimbra vai formalizar a concessão do Campo de Santa Cruz à Associação Académica de Coimbra. O objetivo, assumido pelo vereador com o pelouro do Desporto, é proceder à entrega simbólica do histórico recinto ainda no primeiro semestre do ano.

Por esta altura, os serviços técnicos da autarquia ultimam detalhes para que a tramitação documental possa ser concretizada. A ideia é passar a escrito a cedência do direito de superfície, à AAC, por um período de tempo não inferior a 30 anos.

“Pouca gente tem noção de que o Campo de Santa Cruz é propriedade municipal”, admite Carlos Matias Lopes. Mas é verdade.

Basta lembrar que toda a antiga Quinta de Santa Cruz, que pertenceu à Ordem dos Crúzios, do Mosteiro de Santa Cruz, e passou por diversos particulares, após a extinção das Ordens Religiosas, foi comprada pela Câmara de Coimbra, em 1885.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 21/01/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS