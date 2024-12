Coimbra: Ambulância pode ser prenda de Natal para os Sapadores

Uma ambulância pode ser a prenda de Natal que o executivo municipal vai oferecer aos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

Há um ano, na inauguração do presépio dos bombeiros, o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, revelou que a ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disponibilizada aos bombeiros estava avariada há 10 meses, estando uma outra ambulância dos bombeiros a fazer o socorro INEM.

Passado um ano, também na inauguração do presépio dos Sapadores, o vereador da câmara com o pelouro da Proteção Civil, Carlos Matias Lopes, revelou que o executivo tem em mãos um processo de aquisição para poder a oferecer uma ambulância aos sapadores.

“Vamos ver se [a ambulância] aparece no pinheirinho. O procedimento está concluído, mas há aspetos burocráticos a tratar”, disse.

Já o presidente da câmara, José Manuel Silva, foi mais comedido nas promessas, frisando que “todos os dias são Natal”, portanto a nova ambulância chegará “num dia de Natal”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 11/12/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS