Coimbra: 700 mil euros em iluminação LED nas piscinas e pavilhão

A iluminação interna das Piscinas Municipais e do Pavilhão Mário Mexia, na Solum, vai ser toda substituída. Vão ser instalados sistemas de iluminação LED, de maior eficiência energética e de maior intensidade, o que vai garantir a realização de todo o tipo de eventos com transmissão televisiva.

A vereadora Ana Bastos, com o pelouro dos Edifícios e Equipamentos Municipais, reconheceu a atual falta de “níveis de luminosidade para transmissões televisivas de provas de alta competição, o que estava a retirar Coimbra de um cenário de projeção nacional e internacional”.

A responsável admitiu que, já em 2025, houve um evento desportivo que se podia ter realizado nestas instalações, o que não aconteceu por causa dos constrangimentos da iluminação.

