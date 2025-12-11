diario as beiras
CoimbraDesporto

Coimbra: 19 homenagens na Gala do Desporto do IPC

11 de dezembro de 2025 às 10 h01
DB/Pedro Filipe Ramos

Foram realizadas 19 homenagens a estudantes-atletas, selecionadores e equipas que se destacaram na última época (2024/2025) nos Campeonatos Nacionais Universitários. Os prémios foram entregues no âmbito da 2.ª edição da Gala do Desporto do IPC que decorreu ontem no auditório da Coimbra Business School | ISCAC.

No atletismo, foi homenageado o quarteto que conquistou a medalha de ouro nos 4×100 metros em pista custa: André Reis (ISCAC), David Neves (ESTeSC), Diogo Bastos (ESEC) e Martim Faustino (ESTeSC). Foram também reconhecidos o campeão nacional universitário nos 800 metros, Alexandre Lucas (ESEC), Beatriz Azevedo (ESTeSC), medalha de prata nos 1.500 metros, o campeão nacional de salto com vara, Pedro Fernandes (ISCAC) e Susana Flores (ISCAC), medalha de prata no lançamento do peso.

Prata e bronze

Na canoagem, foi premiada Francisca Lopes (ESTeSC), medalha de prata em K1 200 metros, no judo Ana Teixeira (ESAC), medalha de bronze em menos 52kg, no karaté Margarida Jesus (ESTeSC), medalha de bronze em menos 61 kg, no kickboxing low kick Mariana Oliveira (ESEC), medalha de bronze em menos 65kg e, na natação, Rafael García (ESEC), medalha de prata em 100 metros livres e 50 mariposa (piscina curta).

Daniel Filipe Pereira

