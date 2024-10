CIM Região de Coimbra: Rede de contentores florestais quer reduzir risco de incêndio e potenciar recursos

Criar uma rede intermunicipal de parques de biomassa e contentores florestais, fomentando um método alternativo para a queima de sobrantes e aproveitando esse material para fins energéticos. Estas são algumas das premissas que estão na base da nova Rede Intermunicipal de Contentores Florestais da Região de Coimbra.

O Salão Nobre da Câmara Municipal (CM) de Mortágua recebeu ontem à tarde a apresentação da rede, que foi criada através da Agenda transForm, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Mortágua é um concelho de floresta, que muita riqueza e crescimento nos tem proporcionado”, recordou o autarca de Mortágua, Ricardo Pardal.

“Este é um ato importante. Esta iniciativa pretende criar uma forma/método alternativo à queima de sobrantes”, realçou o presidente da CIM Região de Coimbra, Emílio Torrão.

Promovido pela CIM Região de Coimbra, em parceria com entidades como a Altri ou a ForestWISE, a nova rede vai “contribuir para a redução do número de ignições”, assumiu Emílio Torrão, e , ao mesmo tempo, proporcionar “aos cidadãos uma forma simples para reencaminharem estes materiais”.

Após a instalação dos 13 contentores florestais, o projeto irá avançar para uma segunda fase, momento onde vão ser instalados 10 parques de recolha de biomassa, que, segundo Emílio Torrão, devem estar a funcionar “até ao final do primeiro semestre de 2025”.

Dar “resiliência ao território”, assegurou, evidenciando o “trabalho em rede” são também desígnios numa área em que a CIM Região de Coimbra tem, segundo o seu presidente, “três milhões de euros em projetos”.

Agenda tem 56 parceiros

O secretário executivo da CIM Região de Coimbra, Jorge Brito, apresentou a rede. Durante a apresentação, o responsável revelou que a Agenda transForm envolve “56 entidades parceiras” e tem uma dotação financeira de 129,259 milhões de euros.

“Os 13 contentores já estão instalados. Estamos confiantes que, até ao final de junho de 2025, estarão instalados os 10 parques de recolha de biomassa”, assumiu.

