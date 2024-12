CIM Região de Coimbra: Quatro desagregações de freguesias aprovadas na região

O Grupo de Trabalho – Freguesias, que integra a 13.ª Comissão Permanente da Assembleia da República-Poder Local e Coesão Territorial, divulgou ontem, em documento enviado à agência Lusa, que foram aprovados 124 dos 188 processos de desagregação de freguesias, tendo sido rejeitados 64 pedidos. Dos processos aprovados, 70 foram por unanimidade e 54 por maioria.

Olhando para o território da CIM Região de Coimbra (19 concelhos) há quatro pedidos aprovados: Cantanhede e Pocariça (concelho de Cantanhede), União de Freguesias de Lousã e Vilarinho (Lousã), Ferreira-a-Nova e Santana (Figueira da Foz) e União de Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes (Mealhada).

