CIM Região de Coimbra: Europa vai ser debatida por 50 estudantes na Pampilhosa da Serra

Eurodeputados, professores, representantes do Parlamento Europeu, organizações nacionais e internacionais e 50 estudantes do ensino superior de todo o país vão fazer da 7.ª edição da Academia Europa, que decorre de 15 a 17 de novembro, na Residência de Estudantes da Pampilhosa da Serra, “um espaço de reflexão, pensamento e opinião sobre os assuntos da Europa e do Mundo”.

A Academia Europa, organizada pela Europe Direct Região de Coimbra e de Leiria, o Núcleo Associativo para os Estudos Europeus em Coimbra (NAPPEC) e a Federação Nacional de Estudos Europeus (FNEE), é direcionada para jovens universitários entre os 18 e os 30 anos, que terão oportunidade de “discutir os temas que estão no topo da agenda da União Europeia (UE)”.

O evento conta com quatro painéis: “O Futuro da UE, à luz do Relatório Draghi”; “A Criação do Exército Europeu e a Relação da União Europeia com a NATO”; “BRICS: Risco ou Oportunidades para a UE?” e “Cibersegurança e Proteção de Dados”.

O programa conta ainda com uma visita ao Geoscope, no Observatório Astronómico do Fajão, um workshop de financiamentos europeus e várias atividades culturais onde se insere um workshop de confeção da tradicional filhó espichada.

A escolha dos assuntos centrou-se na “atualidade, no interesse dos jovens e na forma como se alinham com a agenda da UE”. Todo o evento está também “alinhado com a estratégia integrada da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC)”. reitera o presidente da CIM-RC, Emílio Torrão.

