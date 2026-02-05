O presidente da Câmara Municipal de Góis disse hoje que as chuvas dos últimos dias, depois dos efeitos causados pela depressão Kristin, causaram mais estragos, deixaram os terrenos saturados e originaram deslizamentos de terras.

“O dia de ontem [quarta-feira] e de hoje foram dias de muita precipitação e essa precipitação vem juntar-se a tudo aquilo que já aconteceu anteriormente, não só aquilo que o vento provocou, mas também a chuva que já caiu e que causou uma série de estragos”, afirmou Rui Sampaio.

O autarca daquele município do distrito de Coimbra disse à agência Lusa que a chuva deixou os terrenos saturados e que isso levou a um conjunto de situações, como deslizamentos de terras e quedas de árvores que levaram ao corte de estradas.

