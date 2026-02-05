diario as beiras
GóisRegião Centro

Chuva provoca mais estragos em Góis

05 de fevereiro de 2026 às 17 h19
0 comentário(s)
DR

O presidente da Câmara Municipal de Góis disse hoje que as chuvas dos últimos dias, depois dos efeitos causados pela depressão Kristin, causaram mais estragos, deixaram os terrenos saturados e originaram deslizamentos de terras.

“O dia de ontem [quarta-feira] e de hoje foram dias de muita precipitação e essa precipitação vem juntar-se a tudo aquilo que já aconteceu anteriormente, não só aquilo que o vento provocou, mas também a chuva que já caiu e que causou uma série de estragos”, afirmou Rui Sampaio.

O autarca daquele município do distrito de Coimbra disse à agência Lusa que a chuva deixou os terrenos saturados e que isso levou a um conjunto de situações, como deslizamentos de terras e quedas de árvores que levaram ao corte de estradas.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (06/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de fevereiro

Gerador elétrico furtado em Penela foi recuperado pela GNR em Ourém
05 de fevereiro

Governo volta a prolongar situação de calamidade até 15 de fevereiro
05 de fevereiro

Metro Mondego mantém na sexta-feira, por segurança, a suspensão do serviço suburbano
05 de fevereiro

Projeto de investigadora de Coimbra repensa proteção do litoral português

Góis

GóisRegião Centro
05 de fevereiro às 17h19

Chuva provoca mais estragos em Góis

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraGóis
05 de fevereiro às 08h46

Câmara de Góis cria email para onde munícipes podem reportar danos

0 comentário(s)
Góis
02 de fevereiro às 15h19

Góis com equipas no terreno a ajudar na recuperação de telhados

0 comentário(s)

Região Centro

Região Centro
05 de fevereiro às 21h02

Gerador elétrico furtado em Penela foi recuperado pela GNR em Ourém

0 comentário(s)
GóisRegião Centro
05 de fevereiro às 17h19

Chuva provoca mais estragos em Góis

0 comentário(s)
Região Centro
05 de fevereiro às 16h40

Prejuízos no setor turístico do Centro já ultrapassam os 9 milhões de euros

0 comentário(s)