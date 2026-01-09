diario as beiras
Figueira da Foz

Centro Litoral solidária com pescadores da Figueira da Foz

09 de janeiro de 2026 às 17 h38
0 comentário(s)
DB/Jot'Alves

A cooperativa de produtores de peixe Centro Litoral, em nota de imprensa, manifesta solidariedade aos pescadores da foz do Rio Mondego, cuja atividade está a ser afetada pelas explosões subaquáticas decorrentes das obras que decorrem na zona portuária, e também pelas dragagens.

Na nota, a Centro Litoral afiança que está “ao lado de todos quantos fazem depender as suas vidas da pesca no Rio Mondego”.

Está a acontecer “sob o olhar impávido e sereno [da administração portuária] e da autarquia [figueirense], que se quedam mudos”, vinca ainda a nota.

Contactado hoje pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, que esta semana saiu em defesa dos pescadores afetados (ver edição de ontem), disse que, em relação à autarquia, a nota da Centro Litoral “é um delírio absoluto”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (10/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

