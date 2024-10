Centro de saúde de Castanheira de Pera já tem médica de família

O centro de saúde de Castanheira de Pera tem desde hoje uma médica de família a cumprir um horário semanal de 20 horas, anunciou a Unidade Local de Saúde de Coimbra.

Numa nota de imprensa, a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra adiantou que a médica especialista em medicina geral e familiar iniciou hoje funções e dará resposta a “vigilância de grávidas, crianças e outros grupos vulneráveis, bem como a situações de doença aguda”.

“A colocação da médica neste centro de saúde resultou de um esforço conjunto entre a ULS de Coimbra e a Câmara Municipal de Castanheira de Pera”, destacou a diretora clínica para os cuidados de saúde primários, Almerinda Rodrigues, citada na nota de imprensa.

Segundo aquela responsável, esta colocação é “uma mais-valia na garantia de serviços médicos à população, pois há cerca de 2.650 utentes inscritos no centro de saúde”.

O concelho de Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, não tinha médico de família há vários anos, adianta a ULS de Coimbra, ao explicar que nos últimos meses “tinha sido possível colocar temporariamente (até conclusão do concurso) dois recém-especialistas no centro de saúde”.

“Esta colocação temporária teve como objetivo dar acesso a médico de família à população e também sensibilizar os jovens médicos para o território. Infelizmente, no último concurso, apesar de todos os esforços, nenhum escolheu trabalhar em Castanheira de Pera e o município estava desde 06 de setembro sem médico de família”, lê-se ainda no comunicado.

A ULS de Coimbra informou que, há cerca de um mês, contratou 17 novos médicos especialistas de medicina geral e familiar, permitindo reduzir em mais de 50% o número de utentes sem médico de família na sua área de abrangência.

“O sucesso deste processo só foi possível graças à colaboração entre a ULS de Coimbra e os municípios”, adiantou no comunicado o presidente do conselho de administração da ULS de Coimbra, Alexandre Lourenço, acrescentando que “a ambição é que em dois anos não haja nenhum município de abrangência da ULS de Coimbra sem médico de família”.

A ULS de Coimbra integra oito unidades hospitalares e 26 centros de saúde.