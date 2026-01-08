Começam “dentro de dias”, assegura a Câmara de Cantanhede, as obras de requalificação do Centro de Saúde de Cantanhede. Devido à empreitada, “os serviços [da unidade de saúde] vão funcionar temporariamente em instalações provisórias, nomeadamente nos contentores devidamente equipados localizados numa área adjacente”, revelou a autarquia do Baixo Mondego.

A mudança começa hoje e, adverte nota do município, “poderá demorar alguns dias, admitindo-se a possibilidade de, durante o processo, ocorrerem eventuais constrangimentos no atendimento, situação para a qual o Centro de Saúde e a Câmara Municipal, esta na qualidade de entidade promotora da empreitada, estão a apelar à compreensão dos utentes”.

A reabilitação do Centro de Saúde “representa um investimento de 1,743 milhões de euros e tem um prazo de execução de 540 dias consecutivos”, clarifica a comunicação da autarquia.

