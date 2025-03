Casal de peregrinos atropelado na Mealhada

Um casal de peregrinos de nacionalidade francesa e com cerca de 70 anos, foi ontem atropelado por uma viatura ligeira de passageiros no IC2, na zona da Mealhada, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS Nuno João, comandante dos bombeiros locais.

De acordo com o responsável, a mulher sofreu ferimentos considerados graves, apresentando “traumatismos graves nos braços e pernas, bem como um traumatismo cranioencefálico”. “Mas não corre risco de vida”, esclareceu. Já em relação ao homem, “sofreu ferimentos leves”, acrescentou. Na sequência do acidente, também a condutora do veículo foi “considerada ferido ligeiro. Estava muito nervosa”, descreveu o comandante dos Bombeiros Voluntários da Mealhada.

