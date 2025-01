Cantanhede: Reabilitação de duas passagens hidráulicas condiciona trânsito em Febres e Poçariça durante cinco meses

O trânsito vai estar condicionado a partir de hoje, primeiro nas proximidades de Febres, e duas semanas depois, na Poçariça, ambas as localidades no concelho de Cantanhede, devido à reabilitação de duas passagens hidráulicas, informou a Infraestruturas de Portugal.

Segundo a nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a IP informa que “para o desenvolvimento da empreitada de reabilitação de duas passagens hidráulicas localizadas na Estrada Nacional 234 (EN234), nas proximidades da localidade de Febres (km 10,343) e junto à localidade de Pocariça (km 13,820), no concelho de Cantanhede, é necessário proceder ao condicionamento do trânsito nestes locais”.

De modo a garantir as condições de segurança aos trabalhadores na obra e aos automobilistas, a circulação rodoviária processa-se de forma alternada, regulada por sistemas semafóricos, à passagem no local dos trabalhos.

Estes condicionamentos têm início, hoje, dia 6 de janeiro, na PH ao km 10,343, em Febres, e posteriormente, cerca de duas semanas depois, na PH ao km 13,820, na Poçariça, tendo uma duração estimada de cinco meses.