CantanhedeRegião Metropolitana de Coimbra

Expofacic distinguida com “Prémio Cinco Estrelas Regiões” pelo quinto ano seguido

12 de abril de 2026 às 13 h59
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Edição deste ano do certame decorre de 30 de julho a 9 de agosto \ Fotografia: Município de Cantanhede

Pelo quinto ano consecutivo, a Expofacic – Exposição Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede foi distinguida com o prestigiado “Prémio Cinco Estrelas Regiões 2026”, na categoria de “Festivais Multiculturais” do distrito de Coimbra, anunciou hoje a autarquia em comunicado.

Na nota, a câmara municipal refere que “esta distinção resulta de um exigente e rigoroso processo de avaliação que envolveu cerca de 500 mil consumidores, os quais analisaram mais de 1.048 marcas em todo o país. Entre os critérios avaliados, destacam-se indicadores como a relação qualidade/preço e o índice de recomendação, fatores que evidenciam a forte ligação entre o evento e os seus visitantes”.

Para o presidente do Conselho de Administração da INOVA-EM, Pedro Cardoso, este prémio resulta do facto de o evento estar a consolidar-se, ao longo dos anos, como “um dos maiores e mais emblemáticos festivais multiculturais da Península Ibérica, promovendo a cultura, a música, a gastronomia e o tecido económico local e nacional, tudo isto num contexto de feira-festa. É este mix de experiências que torna a Expofacic diferenciadora”.

“Este prémio é, por isso, o reflexo do trabalho contínuo desenvolvido pela equipa multidisciplinar da Câmara Municipal e da INOVA-EM, patrocinadores, parceiros, freguesias, associações, instituições educativas e do setor social, comunicação social, bem como da elevada adesão e confiança do público”.

A terminar, Pedro Cardoso deixa o desafio para a edição de 2026 da Expofacic: “De 30 de julho e 9 de agosto contamos com todos para 11 dias memoráveis, de grande festa, convívio e experiências. Cantanhede espera por todos vós”.

Texto de:redação as beiras

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