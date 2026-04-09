CantanhedeRegião Metropolitana de Coimbra

Câmara de Cantanhede promoveu “forte investimento” em 2025

09 de abril de 2026 às 08 h30
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Câmara de Cantanhede partilha os resultados com "o grande profissionalismo" das equipas (Foto DR)

O Executivo Municipal de Cantanhede aprovou, com seis votos a favor e uma abstenção, na reunião camarária de 7 de abril, o Relatório de Gestão de 2025. No documento destaca-se o resultado orçamental positivo, traduzido num saldo de cerca de 4,97 milhões de euros, o que significa que as entradas financeiras foram superiores aos encargos efetivamente liquidados durante o ano.

No texto introdutório do documento, a presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, enfatiza a “constância dos bons resultados” que as contas do Município de Cantanhede têm revelado nos últimos anos.

Helena Teodósio lembra também que “o Município de Cantanhede teve em 2025 uma forte aceleração do investimento, um incremento da atividade e um reforço da sua capacidade financeira, o que, no contexto das alterações orgânicas estruturais feitas para responder às exigências das novas competências transferidas da Administração Central adquire maior importância”.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:Dora Loureiro

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