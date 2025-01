Cantanhede: Homenagem a Helena Teodósio pelo percurso profissional e humanístico

“Um reconhecimento justo à timoneira do barco que leva Cantanhede para a frente”, afirmou ontem Manuela Grazina, presidente do Rotary Club de Cantanhede, instituição que ontem prestou uma homenagem à presidente da câmara municipal do concelho, Helena Teodósio.

O Rotary Club de Cantanhede realizou a sessão de reconhecimento ao mérito profissional de Helena Teodósio na Biblioteca Municipal, com a participação do Grupo Folclórico Cancioneiro de Cantanhede, que fez uma apresentação de profissões. De acordo com a presidente desta organização responsável pela distinção, “Helena Teodósio sempre foi uma pessoa com qualidades impressionantes, tanto a nível profissional como humano”.

“Os cargos que desempenhou ao longo da sua vida revelam o quanto se dedicou. Foram cargos de extrema importância, onde sempre demonstrou um grande profissionalismo. Hoje é uma bandeira importante do desenvolvimento do concelho, mas a grande homenagem vai para o lado humanístico que Helena Teodósio tem. É uma pessoa com grandes valores”, disse Manuela Grazina.

