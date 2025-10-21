Apesar de estar em total funcionamento desde o final de junho, a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Cochadas foi ontem inaugurada pelo secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, que considera esta infraestrutura “um investimento muito importante para a região”, embora tenha chegado “tarde de demais”.

“Se havia vontade dos agentes locais, se havia necessidade detetada pelas entidades ambientais, se havia o consentimento dos governantes a nível nacional, a pergunta é: então porque é que não se fez? Não se fez porque havia demasiados aspetos burocráticos que era preciso resolver”, afirmou o governante.

Ontem foram inauguradas duas obras num valor global de 12, 8 milhões de euros. Além da ETAR (9,4 milhões de euros), cofinanciada pelo POSEUR, foi também inaugurada a construção de 1,2 quilómetros de emissários de saneamento e ainda o aumento da capacidade das cinco estações elevatórias existentes (Pocariça, Pisão, Catarinões, Taboeira e Casal dos Netos), que representa um valor de 3,4 milhões de euros.

