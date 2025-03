Cantanhede: Câmara aprova novo regulamento das zonas industriais

A criação de condições propícias à instalação de agentes económicos no concelho está na génese do novo regulamento das zonas industriais do Município de Cantanhede, aprovado na última reunião camarária e que segue agora para apreciação e votação pela Assembleia Municipal.

O documento define as regras e condições que regem a venda dos lotes para instalação de unidades industriais, comerciais e prestadoras de serviços, arrendamento de armazéns industriais e parques TIR, nas zonas industriais de Cantanhede, Febres e Murtede – a gestão do parque da Tocha é da responsabilidade da Junta de Freguesia.

Para a presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, “o desenvolvimento económico é a uma área-chave na governação municipal, daí a importância de adequar o regulamento à realidade atual das empresas e da economia”.

