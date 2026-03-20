diario as beiras
Desporto

Campeonato Nacional de Juvenis de Natação arranca hoje em Coimbra

20 de março de 2026 às 09 h40
0 comentário(s)

O Centro Olímpico de Piscinas Municipais de Coimbra acolhe, de hoje até domingo, o Campeonato Nacional de Juvenis.
O evento vai reunir a “nata” da categoria num total de 457 atletas – 237 masculinos e 220 femininos – em representação de 95 clubes de todo o país.
A Associação de Natação de Coimbra estará representada por 37 nadadores – 18 masculinos e 19 femininos – de seis clubes. A maior comitiva é a do Condeixa Aqua Clube, com três nadadores masculinos e nove femininos; segue-se a Columbófila Cantanhedense, com nove (4+5); o Caspae (3+3) e o CNAC (5+1), ambos com seis; e a Académica (2 masculino) e o Louzan Natação (1+1), ambos com dois nadadores.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de março

CRIA vence líder e relança Divisão de Honra da AF Coimbra em futsal
20 de março

Experiências de turistas em Coimbra são muito positivas
20 de março

Mau Tempo: Góis defende intervenção rápida em estrada nacional cortada
20 de março

Município de Arganil destacou percurso de 35 anos da empresa Gouveia&Castanheira

Desporto

CoimbraCondeixa-a-NovaDesportoFigueira da Foz
20 de março às 12h21

CRIA vence líder e relança Divisão de Honra da AF Coimbra em futsal

0 comentário(s)
Desporto
20 de março às 09h40

Campeonato Nacional de Juvenis de Natação arranca hoje em Coimbra

0 comentário(s)
Desporto
19 de março às 09h05

Natação: 1º Mergulho não para de crescer

0 comentário(s)