O Centro Olímpico de Piscinas Municipais de Coimbra acolhe, de hoje até domingo, o Campeonato Nacional de Juvenis.

O evento vai reunir a “nata” da categoria num total de 457 atletas – 237 masculinos e 220 femininos – em representação de 95 clubes de todo o país.

A Associação de Natação de Coimbra estará representada por 37 nadadores – 18 masculinos e 19 femininos – de seis clubes. A maior comitiva é a do Condeixa Aqua Clube, com três nadadores masculinos e nove femininos; segue-se a Columbófila Cantanhedense, com nove (4+5); o Caspae (3+3) e o CNAC (5+1), ambos com seis; e a Académica (2 masculino) e o Louzan Natação (1+1), ambos com dois nadadores.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS