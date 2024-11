Caminhada de São Martinho celebra o outono na Lousã

A Câmara da Lousã, com o apoio do Montanha Clube, organiza a caminhada de São Martinho, no dia 24, iniciativa que integra a programação da 33.ª Feira do Mel e da Castanha da Lousã.

“Este evento, proporciona uma experiência única para os amantes da natureza e do desporto ao ar livre, com um percurso que inclui uma passagem pela Aldeia do Xisto do Talasnal”, anunciou o município.

De acordo com a autarquia, “nesta aldeia, os participantes serão recebidos com um magusto tradicional”.