A Câmara de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, vai construir dois novos edifícios de gavetões no cemitério municipal, com capacidade para 117 novos espaços de inumação, num investimento de 150 mil euros.

“Além das estruturas de inumação, a empreitada inclui a pavimentação dos acessos em calçada calcária, assegurando melhores condições de circulação e dignidade ao local”, salientou o município, em comunicado.

A autarquia frisou ainda que avançou para uma solução “que privilegia a rentabilização e otimização do espaço disponível” devido à lotação do cemitério municipal estar próximo do limite.