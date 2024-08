Câmara de Mira assume preocupação com situação nos bombeiros locais

O conflito entre o corpo ativo e a direção dos Bombeiros Voluntários de Mira, que levou à recusa de prestação de alguns serviços por parte dos operacionais e à demissão dos órgãos diretivos, preocupa o presidente da Câmara.

Em declarações à agência Lusa, na qualidade de responsável máximo da Proteção Civil de Mira, Artur Fresco manifestou-se muito preocupado com o conflito na corporação de bombeiros, em época de incêndios florestais e numa altura em que a população do concelho quase quadruplica de visitantes, com o turismo e as férias de emigrantes.

“Estamos muito preocupados, porque é uma época crítica de incêndios, o verão é sempre um problema. Por acaso, aqui, ainda não tem acontecido nada (…), mas também poderá vir a ocorrer no nosso território”, disse o autarca.

Outra preocupação resulta do serviço de assistência às praias, protocolado entre a associação humanitária de bombeiros voluntários e o município de Mira, numa altura de época balnear em que a população concelhia “triplica ou quadruplica”.

“Preocupa-me também os cuidados pré-hospitalares, os transportes agendados de doentes. Há aqui uma série de serviços que têm de ser normalmente acautelados”, alertou Artur Fresco.

Em comunicado divulgado na manhã de hoje na rede social Facebook, cerca de 72% (43 em 59) dos bombeiros do corpo ativo da corporação de Mira manifestou-se indisponível para integrar as escalas do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios e do Serviço de Praia, face a um conflito que se vem registando com a direção da associação.

Pelas 15:00, foi a vez da direção da associação humanitária divulgar um comunicado na mesma página da rede social – embora datado de quinta-feira – através do qual revelava que se tinha demitido com efeitos imediatos.

Perante o conflito, e notando que a situação na associação humanitária é uma questão interna da respetiva direção e comando, sendo alheia à Câmara Municipal, Artur Fresco disse acreditar que perante a anunciada demissão dos órgãos diretivos “volte tudo à normalidade já a partir de amanhã [quarta-feira]” nos bombeiros de Mira.