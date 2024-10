Câmara da Lousã espera cerca de 40 mil pessoas na Feira do Mel e da Castanha

A Feira do Mel e da Castanha, na Lousã, vai realizar-se entre 22 e 24 de novembro, num certame que celebra os produtos endógenos, afirmou hoje o município, que espera 40 mil pessoas ao longo dos três dias.

O evento vai realizar-se no Parque Municipal de Exposições e em duas tendas instaladas junto àquele espaço, com mais de 7.500 metros quadrados de recinto coberto, anunciou hoje aquele município.

No certame, estarão presentes mais de 100 expositores, entre apicultores, comerciantes de castanha e outros produtos endógenos, como o queijo, vinho ou doçaria, afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara da Lousã, Luís Antunes, referindo que estarão também presentes cinco tasquinhas gastronómicas dinamizadas por associações locais.

“Mais do que uma feira, é uma festa. Esta festa é uma celebração dos nossos produtos, da nossa identidade, da nossa história e tradição e uma forma de afirmar o concelho no panorama nacional”, realçou.

Com um modelo semelhante ao de edições passadas, a Feira do Mel e da Castanha da Lousã espera receber cerca de 40 mil visitantes, o mesmo número estimado de pessoas que participaram em 2023.

Além da mostra de produtos regionais, a feira conta também com um programa de animação, com ‘showcooking’, animação de rua, atuação de grupos de música popular e DJ set à noite.

No último dia, haverá também um magusto oferecido pela Câmara da Lousã a todos os visitantes, acrescentou Luís Antunes.

O presidente da Câmara congratulou-se ainda com o facto de o mel da Serra da Lousã ter registado este ano um aumento de produção, apesar de ser confrontado com várias “situações negativas, como as alterações climáticas, os incêndios e a vespa velutina”.

“A qualidade já é reconhecida por todos, mas o aumento da quantidade este ano é um dado importante e positivo”, vincou.