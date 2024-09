Câmara “atenta” aos ratos no Parque Verde

Depois de, no final da passada semana, terem surgido queixas de munícipes e de terem circulado vídeos nas redes sociais devido à presença de ratos no Parque Verde, a autarquia refere que “se encontra a decorrer uma intervenção para resolver a situação”.

Em resposta ao DIÁRIO AS BEIRAS, o município diz que “o controlo de pragas no espaço público municipal é efetuado com recurso a um operador privado. A sua intervenção possui duas componentes: um plano anual de intervenção e a resposta a emergências que surjam no território. Este tipo de intervenções responde tradicionalmente a vários tipos de pragas como insetos (baratas, pulgas e formigas) e mamíferos roedores (ratos)”.

